[11/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:
استنكرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بشدة إستمرار تحالف العدوان في قصف المواطنين في مديريتي الدريهمي والتحيتا.
وأدانت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف طيران العدوان لمنازل المواطنين بمديريتي الدريهمي والتحيتا ومناطق متفرقة من المحافظة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكد البيان حق الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه والتصدي للعدوان بكل الوسائل المتاحة .. داعيا إلى رفد جبهات الساحل الغربي ومختلف الجبهات للرد على جرائم العدوان.
وأشاد البيان بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان وأبناء القبائل في جبهات الساحل الغربي وما وراء الحدود .. مشددا على ضرورة استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.
وندد البيان بالحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني المتمثلة في التلاعب بأسعار الصرف وطبع العملة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار .. محملا دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على هذه الخطوة العدائية.
سبأ