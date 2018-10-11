مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف

صنعاء-سبأ:

حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.



وطرق مايو باب التسجيل أولا عبر لاعبه خالد السهمي عند الدقيقة السادسة، قبل أن يعدٍل الشعب النتيجة بواسطة عمر الداحي في الدقيقة 25، لينتهي أحداث الشوط الأول بهذا التعادل.



وفي الشوط الثاني عاد مايو للتقدم مجددا عبر نجمه شهاب الصغير من ركلة جزاء ترجمها بنجاح في مرمى حارس الشعب صلاح السيسي تحديدا عند الدقيقة 55، قبل أن يوسع زميله سليم الصرمي النتيجة بإحرازه الهدف الثالث، وبعد عشر دقائق قلص الشعب النتيجة بتسجيله هدف عن طريق عبد الكريم الثعلي، لتنتهي المباراة على وقع 3/2 لمصلحة مايو.



وعقب المباراة نال لاعب شعب صنعاء مجد الحكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة.



بهذا الانتصار رفع مايو رصيده لسبع نقاط في المركز الثاني مؤقتا، وتراجع الشعب إلى المركز الخامس بأربع نقاط.



وتختتم منافسات هذه الجولة غدا الجمعة بلقاء يجمع نجوم تهامة الثالث بست نقاط مع الأهلي الرابع بأربع نقاط.

[11/أكتوبر/2018]سبأ