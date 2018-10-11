[11/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:
نظمت قبائل عزلة الذاري بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان وحربه الاقتصادية.
وفي الوقفة التي شارك فيها مدير المديرية والمشائخ والوجهاء وممثلي المجلس المحلي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية .. ألقيت كلمات أكدت أن حرب التجويع واستهداف الاقتصاد ومؤامرات تمزيق اليمنيين يتحمل مسؤولية تبعاتها المجتمع الدولي.
وجدد المشاركون في الوقفة استمرار الصمود والثبات ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.
ودعت الوقفة قبائل المحويت إلی التوجه نحو الجبهات للرد علی جرائم العدوان والدفاع عن كرامة الشعب وسيادة الوطن.
وحملت الوقفة في بيان صادر عنها الأمم المتحدة والجامعة العربية والهيئات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية مسؤولية تخاذلها وتواطؤها مع قوی العدوان تجويع اليمنيين.
سبأ