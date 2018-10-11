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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:16:15م
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محافظ إب يكرم أسرة الشهيد نبيل العزب
[11/أكتوبر/2018]
إب -سبأ:

كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم أسرة الشهيد المقدم نبيل محمد ناجي العزب مدير أمن مديرية فرع العدين الذي استشهد ونجله زايد أثناء أداء الواجب.


وأكد المحافظ صلاح خلال التكريم بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ووكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي ووكيل الوزارة للمناطق الوسطى مدير أمن إب اللواء عبدالحافظ السقاف، أن أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن ستحظى بكل الرعاية والاهتمام.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تألوا جهدا في العناية بأسر الشهداء عرفانا ووفاءً بتضحياتهم.. لافتا إلى أن ما تنعم به إب من أمن واستقرار وكذا ما يتحقق من انتصارات في الجبهات هو نتاج تضحيات الشهداء.

وأكد المضي على درب الشهداء وعدم التفريط في دمائهم مهما تمادى العدوان في ارتكاب جرائمه وأمعن في حصاره الجائر.

ولفت محافظ إب إلى أنه تم إنهاء الفتنة بين أبناء مديرية المخادر وأبناء مديرية الفرع في هذه القضية حفاظا على السلم الإجتماعي وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن وتركيز الجهود في وحدة الصف لمواجهة العدوان.

حضر التكريم مدير مديرية المخادر نبيل العوضي ومدير فرع مصلحة الأحوال المدنية العميد محمد محسن الحارثي وعدد من مشائخ وأعيان المحافظة ومديرية المخادر.

سبأ
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