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  اقتصاد
الدولار ينزل والين عند ذروة اكتوبر بعد هبوط الأسهم الامريكية
[11/أكتوبر/2018]
سنغافورة-سبأ:

فاجأ الدولار الأمريكي، بعض خبراء سوق الصرف اليوم بتراجعه بعد أن دفع المستثمرون الهلعون الأسهم الأمريكية إلى أسوأ انخفاض يومي لها في نحو ثمانية أشهر.


وزاد المؤشر في.آي.اكس، ”مؤشر الخوف“، في وول ستريت الذي يقيس توقعات تقلبات سوق الأسهم، 44 بالمئة إلى 22.96 الخميس وهو أعلى مستوياته منذ أبريل .

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.25 بالمئة إلى 95.27 الخميس، بعد أن ارتفع إلى 95.79 في الجلسة السابقة.

وارتفع الين، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، إلى 112.19 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ بداية الشهر الجاري، مدعوما بالعزوف عن المخاطرة في أعقاب تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن النمو العالمي والاستقرار المالي.

وزاد اليورو 0.27 بالمئة إلى 1.1550 دولار الخميس بعد أن تراجع إلى 1.1477 في الجلسة السابقة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.3213 دولار، دون أعلى مستوى له في أسبوع بقليل، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوربي في مارس .

وارتفع الاسترليني أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار على مدى جلسات التداول الخمس الماضية.

وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.3041 للدولار الأمريكي، بالقرب من أدنى مستوياته في أكتوبر 1.3069، الذي بلغه الأربعاء.

وبلغ الدولار الاسترالي، الذي يُنظر إليه كمقياس للإقبال على المخاطرة عالميا، 0.7072 دولار أمريكي مرتفعا 0.25 بالمئة.

وانخفضت الروبية الهندية إلى 74.4850 للدولار في التعاملات المبكرة، متراجعة 0.4 بالمئة. وهبطت العملة الهندية ما يزيد على 14 بالمئة منذ بداية العام مما يجعلها الأسوأ أداء في آسيا.

وبلغت الروبية 74.39-74.40 للدولار مقارنة مع مستواها في الإغلاق السابق البالغ 74.21.

سبأ
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