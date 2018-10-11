الصحة العالمية تتوقع استمرار تفشي الإيبولا في الكونجو ما بين 3 و4 أشهر

جنيف- سبأ:



توقعت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن يستمر تفشي فيروس (الإيبولا) في جمهورية الكونجو الديمقراطية ثلاثة أو أربعة شهور أخرى وربما ينتقل في أي وقت إلى أوغندا أو رواندا.



وقالت المنظمة إن أوغندا ورواندا لم توافقا بعد على استخدام أي لقاح للفيروس رغم استعدادهما لمواجهة الوباء.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة بيتر سلامة، قوله: إن القلق ينصب على مدينة بيني في إقليم كيفو بشمال الكونجو حيث يختبئ عشرات الأشخاص الذين ربما تعرضوا للمرض من الطواقم الصحية.

[11/أكتوبر/2018]سبأ