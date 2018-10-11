تشييع رسمي وشعبي للشهيد العكدة بذمار

ذمار-سبأ:

شيع بمحافظة ذمار اليوم جثمان الملازم أول عيسى علي عبدالله العكدة " أبو قاصف" الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.



وخلال مراسم التشييع الذي شارك فيه قيادات وأعضاء في السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية .. أشاد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي بشجاعة الشهيد وما سطره من ملاحم بطولية في جبهات العزة والبطولة صلبا مبادرا مقداما حتى ارتقى إلى ربه شهيدا في ميادين العزة والكرامة.



وأشار إلى أن تضحيات أبناء ذمار مستمرة وسيظل أبناؤها في مقدمة الصفوف إلى جانب الجيش واللجان في مختلف الجبهات.



وأكد محافظ ذمار أن تضحيات الشهداء ودماء الجرحى لن تذهب هدرا وستظل مشاعل تنير دروب أبناء اليمن حتى تحقيق النصر.



وعقب مراسم التشييع الرسمي توجه المشيعون إلى مديرية وصاب العالي حيث ووري جثمان الشهيد في روضة الشهداء في مسقط رأسه في منطقة جعر بوصاب العالي.



شارك في التشييع مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع.

[11/أكتوبر/2018]سبأ