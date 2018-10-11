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  عربي ودولي
مصرع العشرات في اشتباكات بأفغانستان مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية
[11/أكتوبر/2018]
قندوز- سبأ:



لقي ما لا يقل عن 15 من أفراد شرطة الحدود الأفغانية مصرعهم في معركة مع مسلحين متشددين من حركة طالبان اليوم الخميس مع استمرار القتال قبيل موعد الانتخابات المقررة هذا الشهر، في حين تم مصرع 21 من طالبان في عملية عسكرية في إقليم وردك غربي العاصمة كابول.




ونقلت وسائل الإعلام عن عمرو الدين والي عضو مجلس إقليم قندوز بشمال أفغانستان القول: إن 15 من أفراد شرطة الحدود قتلوا عندما هاجم مقاتلو طالبان نقطة تفتيش في منطقة قلعة زال.

فيما قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن 25 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب سبعة آخرون.

وتأتي أحدث أعمال عنف بعد تكثيف طالبان للضغط على قندوز، المدينة الشمالية التي اجتاحتها الحركة مرتين في 2015 و2016.. وبقيت المدينة آمنة نسبيا خلال العامين الماضيين لكن المتشددين يسيطرون على كثير من المناطق المحيطة بها.

وفي وقت سابق قالت إدارة الأمن الوطني الأفغاني في بيان لها إن قوات خاصة مدعومة بضربات جوية قتلت 21 على الأقل من أعضاء طالبان بينهم قادة كبار تجمعوا لتخطيط هجمات بهدف تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر.

سبأ
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