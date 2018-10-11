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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:32:34م
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اختتام دورة خاصة بالخياطة والتطريز بصعدة
[11/أكتوبر/2018]
صعدة -سبأ:

اختتمت بصعدة اليوم دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية، نظمتها جمعية الإيثار الخيرية النسوية .


هدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر إكساب 40 متدربة من أسر الشهداء والمتضررين والأشد احتياجا، مهارات في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز بأنواعه خاصة في ظل العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر.

وفي الإختتام أكدت كلمات ألقيت أهمية إقامة مثل هذه الدورات لمردودها الإيجابي الذي ينعكس على الأسرة وتحسين مستواها المعيشي .

ودعت الكلمات الخيرين والتجار دعم مثل هذه الدورات والمشاريع الصغيرة التي تحفز الأفراد على إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

وفي الختام تم تكريم المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية.

سبأ
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