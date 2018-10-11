انسحاب روز من تشكيلة انجلترا لمباراتي كرواتيا واسبانيا بسبب الإصابة

لندن- سبأ:



أكد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن داني روز مدافع توتنهام هوتسبير انسحب من تشكيلة انجلترا التي تواجه كرواتيا واسبانيا في دوري الأمم بسبب الإصابة.



ووصف الاتحاد الانجليزي إصابة روز بأنها "بسيطة" وقال إنه سيعود للمشاركة مع توتنهام على الفور.. كما انسحب الظهير الأيسر الآخر لوك شو من تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت يوم الاثنين بسبب إصابة لم يتم الكشف عنها.



وشارك روز في 6 مباريات مع توتنهام بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.. وكان ظهوره الأخير في الفوز 1-صفر على كارديف سيتي يوم السبت الماضي حين استبدل قرب نهاية المباراة.



كما يغيب اليكس مكارثي حارس ساوثامبتون عن مباراتي انجلترا بسبب الإصابة.



وتلتقي انجلترا، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدرجة الأولى لدوري الأمم، مع كرواتيا صاحبة المركز الثالث في رييكا يوم الجمعة قبل مواجهة اسبانيا في أشبيلية يوم الاثنين القادم.

[11/أكتوبر/2018]سبأ