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محافظ ذمار يزور الجرحى ويتفقد مستوى الخدمات بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام
[11/أكتوبر/2018]
ذمار -سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم أحوال الجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية في هيئة مستشفى ذمار العام.


وخلال الزيارة أشاد المحافظ المقدشي بالشجاعة التي تحلى بها الجرحى والمصابين خلال أدائهم للواجب الوطني في مواجهة العدوان.. موجها إدارة الهيئة بالاهتمام بهم وإيلائهم مزيداً من العناية والرعاية الطبية حتى يتماثلوا للشفاء.

كما قدم للجرحى هدايا رمزية تعبيرا عن الشكر والعرفان والوفاء لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.. مشيراً إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى محل إعزاز الشعب اليمني والأجيال المتعاقبة التي ستظل تتذكر مواقفهم البطولية.

وأكد محافظ ذمار أن الجميع يكن لهم كل الاحترام والتقدير لما قدموه من تضحيات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

إلى ذلك اطلع محافظ ذمار على أحوال المرضى ومستوى الخدمات في مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام.

واستمع من رئيس الهيئة الدكتور جمال الشامي إلى شرح عن سير العمل والصعوبات التي تواجه المركز وإحتياجاته من المحاليل والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي.

ولفت الشامي إلى تشغيل المقاعد المتوقفة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى الفشل الكلوي والتي تفوق طاقته الاستيعابية بثلاثة أضعاف مبيناً أن نحو 200 مريض مسجلين في المركز بشكل ثابت، فيما لا يزال نحو 90 مريضاً مسجلين في قائمة الانتظار.

وأشار المحافظ المقدشي إلى ضرورة إدراج المركز ضمن خطة التدخل الطارئ لوزارة الصحة بهدف توفير جلسات الغسيل اللازمة وتشغيل الأجهزة المتوقفة.

ودعا المنظمات الدولية الإنسانية والصحية للتدخل العاجل وتقديم المساعدة اللازمة للمركز بما يضمن استمرار خدماته وتشغيله بكامل طاقته، وبمايسهم في إنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ
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