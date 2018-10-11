اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار النفط إثر تراجع الاسواق الاخرى وارتفاع المخزونات طوكيو -سبأ:

تراجع النفط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الخميس وسط اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية ومع تأثر الأسعار أيضا بتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.15 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 27 سبتمبر عند 81.35 دولار بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة الأربعاء.



وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.26 دولار بعد أن تراجعت أيضا إلى أقل سعر منذ 27 سبتمبر . وانخفض الخام 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.



وتهاوت أسواق الأسهم الآسيوية الخميس بعد أن عانت البورصة الأمريكية من أشد خسائرها في ثمانية أشهر الأمر الذي قد يهدد ثقة الشركات والاستثمار في أنحاء العالم.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وزادت مخزونات البنزين بينما تراجعت نواتج التقطير حسبما ذكر معهد البترول الأمريكي الأربعاء.



وزادت مخزونات الخام 9.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر لتصل إلى 410.7 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.6 مليون برميل.



وتُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

سبأ [11/أكتوبر/2018]سبأ