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اختتام فعاليات المعرض الهندسي والفني الثاني بجامعة اقرأ بصنعاء
[11/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم فعاليات المعرض الهندسي والفني الثاني الذي نظمته في ثلاثة أيام جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا.


وفي الاختتام أشار رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد الملك حميد الدين إلى أهمية المعرض لإيصال رسالة للعدوان باستمرار التعليم الجامعي رغم محاولة العدوان تعطيل العملية التعليمية.

وأشار إلى أن انعقاد المعرض للسنة الثانية، يأتي لإبراز مواهب وإبداعات طلاب كلية الهندسة في المستويين الأول والثاني.

ولفت الدكتور حميد الدين إلى أهمية تكريم أوائل الطلاب في مختلف الأقسام والتخصصات العلمية والإنسانية في المستويين الأول والثاني وأعضاء هيئة التدريس والطلاب تقديراً لجهودهم في إعداد وتنظيم وإنجاح المعرض والأنشطة المصاحبة له.

فيما أشار عميد كلية الهندسة الدكتور أشرف الكبسي إلى أن المعرض الذي احتوى على أجنحة خاصة برسوم ومجسمات هندسية وأعمال تصميم داخلي وفن الكاريكاتيرلطلاب كلية الهندسة، هدف تنمية روح الإبداع والابتكار والتنافس بين الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمال الديكور والتصميم، ولوحات فنية للرسم الحر ولوحات زيتية للمنتدى العربي للفنون .

وذكر أن الجامعة لديها خطط مستقبلية لإقامة أنشطة لتطوير قدرات الطلاب والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي بما في ذلك إقامة ندوة علمية حول إعادة إعمار اليمن بالشراكة مع المنظمات والجهات المعنية وندوة مماثلة بالتنسيق مع عدد من الجامعات اليمنية لمناقشة الوضع القائم للاعتماد الأكاديمي وإمكانية تقديم رؤى علمية بهذا الشأن.

وألقيت كلمتان من رئيس قسم الحاسوب بالجامعة الدكتور أحمد الأهدل وعن الطلاب الأوائل الطالب يوسف القديمي، نوهتا بدور كل من ساهم وشارك في دعم وإنجاح المعرض.

وفي الختام تم تكريم أوائل الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات الهندسية والعلمية والعلوم الإنسانية والإدارية بالشهادات التقديرية، وتوزيع نسب التخفيضات عليهم والبالغة 40 إلى 50 بالمائة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب المساهمين في تنظيم المعرض.

سبأ
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