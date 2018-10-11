محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمديرية شعوب للتنديد باستمرار العدوان وحربه الاقتصادية صنعاء-سبأ:

نظم أبناء مديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحرب الاقتصادية على اليمن.



وفي الوقفة التي شارك فيها أبناء ومشائخ وشخصيات اجتماعية وتربويين بمديرية شعوب، أشار رئيس الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، إلى أهمية استمرار التحشيد والتعبئة بالمديرية لرفد الجبهات .



وأكد أهمية مضاعفة الجهود لدعم حملة التحشيد وتسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. مشيداً بمواقف أبناء مديرية شعوب وصمودهم في مواجهة العدوان .



وحث النقيب الجميع على تحمل المسؤولية في التحشيد لرفد الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .



فيما أكد وكيلا أمانة العاصمة علي القفري وعلي السقاف، ضرورة دعم حملة التحشيد والتعبئة بمديرية شعوب ورفد الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وحثا قيادة مديرية شعوب والمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية مزيد من التفاعل مع الحملة.



وأكدا أهمية استمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين من الوطن.



فيما أكد مدير مديرية شعوب مهدي عرهب، استمرار أعمال التحشيد والتعبئة بالمديرية ورفد مختلف الجبهات بالرجال والمال .



وأشار إلى استمرار أبناء المديرية في تسيير قوافل الدعم والبذل إلى مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن ودعماً للجيش واللجان الشعبية.



حضر الوقفة عضو المجلس المحلي بالأمانة علي الرحبي، وعدد من المعنيين بالأمانة ومديرية شعوب.

سبأ [11/أكتوبر/2018]سبأ