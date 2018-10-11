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  عربي ودولي
اليونان تدعو الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري على أراضيها
[11/أكتوبر/2018]
أثينا- سبأ:

دعا وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الأمني الثنائي بين أثينا وواشنطن، وتوسيع وجودها العسكري في بلاده.


ونقلت صحيفة (يكاثيميرني) اليونانية عن كامينوس قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس في البنتاغون يوم الثلاثاء المنصرم: "أريد أن أؤكد أن اليونان تعتبر الولايات المتحدة شريكا وحليفا استراتيجيا لها، ولن أخشى القول إنها حليفنا الوحيد".

وأضاف: "من الأهمية بمكان بالنسبة لليونان أن تقوم الولايات المتحدة بنشر قدرات عسكرية دائمة على أراضينا، ليس فقط في خليج سودا في جزيرة كريت ولكن أيضا في لاريسا وفولوس وسط البلاد وفي أليكساندروبولي شرقي البلاد".

ووفقا لبيان صادر عن البنتاغون، شكر ماتيس كامينوس على دعم اليونان المستمر للوجود العسكري الأمريكي في مركز لوجستي هام هو جزيرة كريت.

وحسب البيان فإن ماتيس شكر نظيره اليوناني على "خطوات بلاده الأخيرة لمكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في المنطقة، واتفق الطرفان على مواصلة محاسبة روسيا".

وشهدت العلاقات الروسية اليونانية تدهورا ملحوظا في الفترة الأخيرة على خلفية قيام أثينا بطرد دبلوماسيين روسيين في يوليو، بعد اتهامهما بالتدخل في الشؤون الداخلية وممارسات غير شرعية تهدد أمن اليونان القومي.

وردت موسكو بالمثل على هذا الإجراء، ما اعتبرته أثينا بدورها "خطوة اعتباطية وانتقامية".

ويذكر أن تعزيز التعاون العسكري بين اليونان والولايات المتحدة يتزامن مع إعلان تركيا عزمها على الشروع في التنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط وتحذيرها من أنها لن تسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب قبالة السواحل القبرصية.

سبأ
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