انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق

مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (91ر18) نقطة وبنسبة (42ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (76ر4489) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (67ر4508) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (544) ألفًا و(18) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر4) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (567) ألفًا و(578) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (132ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (01ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (92) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (87ر16) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (150) ألف ريال عماني أي ما نسبته (54ر27) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (58) ألف ريال عماني وبنسبة (67ر10) في المائة.

[11/أكتوبر/2018]سبأ