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استكمال صرف مخصصات المرحلة الثانية لمشروع التدخلات في قرية العريف بالمحويت
[11/أكتوبر/2018]
المحويت -سبأ:

استكملت في مديرية الرجم محافظة المحويت اليوم صرف مخصص المرحلة الثانية للمستفيدين من مشروع رص طرق وبرك مكشوفة بقرية العريف الأسفل بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.


وأوضح مدير فرع كاك بنك بالمحافظة علي قوزع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الصرف استهدفت 118 مستفيد بمبلغ خمسة ملايين و260 ألف ريال ضمن برنامج التدخلات المتنوعة للصندوق.

ولفت إلی مواصلة صرف مخصصات المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق المديريات عن طريق المستفيدين عبر مراحل زمنية معينة بهدف تشغيل الأيادي العاملة العاطلة والنازحين والمتضررين.. مبيناً أن مشروع رص الطرق والبرك المكشوفة يشمل 916 مستفيد في المحافظة.

وأشار إلى أهمية المشاريع الإنسانية والتنموية المنفذة والجاري تنفيذها عبر صندوق التنمية الإجتماعي في عدد من المناطق النائية والمتضررة بمحافظة المحويت خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ
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