عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرملين ينفي أنباء انعقاد لقاء (هلسنكي-2) بين بوتين وترامب موسكو- سبأ:

نفى الناطق باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف صحة الأنباء عن لقاء جديد قد يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف اليوم الخميس، معلّقا على هذه الأنباء، القول: "هذا الأمر مناف للحقيقة، ليس هناك أي خطط أو أفكار حول ذلك في الوقت الحالي".



وفي وقت سابق نقلت صحيفة (هيلسنكين سانومات) الفنلندية عن مصادرها، القول: إن بوتين وترامب قد يعقدا لقاء آخر في فنلندا الربيع المقبل، حيث من المتوقع أن تستضيف فنلندا قمة قطبية، وجهت الدعوة لحضورها لكلا الزعيمين، وذلك قبل منتصف 2019 خلال رئاسة فنلندا للمجلس القطبي.



وأضافت الصحيفة، إن المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول عقد قمة ثنائية تقدمت إلى حد البدء في اختيار موعد لها.

سبأ [11/أكتوبر/2018]سبأ