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  رياضة
نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم يقيل مدربه جارديم بعد بداية سيئة للموسم
[11/أكتوبر/2018]
باريس- سبأ:

أقال نادي موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مدربه ليوناردو جارديم اليوم الخميس بعد بداية سيئة للموسم تركت وصيف البطل الموسم الماضي في المركز 18 بين 20 فريقا.


وبعد الفوز 3-1 خارج الأرض على نانت في الجولة الافتتاحية للموسم، لم يحقق موناكو أي انتصار في مبارياته الثمان التالية في الدوري وخسر مباراتيه في دوري أبطال أوروبا.

وقال نادي موناكو في بيان له "أنهى موناكو تعاونه مع ليوناردو جارديم".

من جهته قال البرتغالي جارديم "أنا ممتن وفخور بتدريب موناكو لأكثر من 4 سنوات.. بذلت دائما قصارى جهدي وعملت بحماس.. حققنا عدة انتصارات رائعة معا ستظل دائما في ذاكرتي".

سبأ
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