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رئيس الوفد الوطني يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
[11/أكتوبر/2018] عمان ـ سبأ:
التقى رئيس الوفد الوطني للمشاورات محمد عبد السلام وعضو الوفد الوطني عبدالملك العجري اليوم في العاصمة العمانية مسقط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم.
جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بفتح مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى الآلية الخاصة لإدارة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن ودفع المرتبات كخطوات لبناء الثقة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا التي يجب أن يبنى عليها الاطار العام للتسوية الشاملة لمناقشتها في جولة المشاورات القادمة المزمع عقدها خلال الشهر القادم.
سبأ