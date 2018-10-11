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مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء يدشن حملة لضبط المتلاعبين بالأسعار
[11/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء حمله ميدانيه لضبط المتلاعبين بالأسعار في عدد من المديريات.
وأثناء التدشين أشار وكيل المحافظه لقطاع الخدمات فارس الكهالي إلى حرص قيادة المحافظه على ضبط كافة المتلاعبين بالأسعار. مؤكداً عدم التهاون مع كل من يسعى إلى التلاعب بأقوات المواطنين.
وأشار الكهالي إلى استمرار الحمله في مركز المحافظه وتنفيذها في كافة المديريات، مثمناً الجهود الميدانية لضبط المتلاعبين بعمليات البيع.
فيما أشار مدير مكتب الصناعه في المحافظه أمين شايع إلى ضرورة التزام التجار بكافة التعليمات واللوائح المنظممة للبيع والشراء، موكداً ضرورة التزام التجار بالتسعيرة المحددة للمواد الرئيسية والاحتفاظ بفواتير البيع والشراء بما يضمن معرفة المخالفين للأسعار.
سبأ