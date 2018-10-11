هجوم مشترك لسلاح الجو والمدفعية وعمليات إغارة على مواقع المرتزقة في نهم نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية مشتركة على عدة مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في فرضة نهم . لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه. مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين. ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.