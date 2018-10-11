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أمانة العاصمة تكرم مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باليمن
[11/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
كرمت أمانة العاصمة صنعاء وهيئة المستشفى الجمهوري، اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باليمن خلدون سالم صالح، بدرع السلطة المحلية بالأمانة تقديراَ لجهوده الحثيثة في مساندة جهود أمانة العاصمة ودعم المشاريع الخدمية في كافة المجالات وأبرزها الصحية.

وفي حفل التكريم أشاد أمين العاصمة حمود محمد عُباد بكافة أنشطة ومشاريع المكتب ومنظمة اليونسيف في مختلف مديريات الأمانة والتي من شأنها خدمة المجتمع بالعاصمة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار والعدوان.

وأكد عُباد، حرص قيادة أمانة العاصمة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لمكتب خدمات المشاريع ومنظمة اليونسيف لتنفيذ انشطتها وبرامجها الخدمية بمختلف مديريات العاصمة صنعاء.

وأشاد بجهود مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وكافة العاملين فيه، منوها بدورهم الكبير في تقديم الدعم لعدد من القطاعات الخدمية بأمانة العاصمة كالصحة والنظافة والمياه وغيرها.

وأشار أمين العاصمة إلى أن هذا تكريم يأتي لفتة بسيطة وكريمة من قيادة السلطة المحلية وأمانة العاصمة صنعاء، تقديراً لما يقدمه من مشاريع ملموسة في مديريات الأمانة ودعماً لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حضر التكريم وكيل أمانة العاصمة المساعد ناجي القوسي والمدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد عبدالرحمن شرف الدين ومدير عام هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور نصر القدسي، ومدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش وعدد من المعنيين.
سبأ
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