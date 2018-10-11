مديرية الثورة بأمانة العاصمة تنظم مهرجان وعروض لوحدات رمزية ضمن حملة التحشيد والتعبئة [11/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

نظمت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم مهرجان خطابي تحت شعار " التصدي للعدوان اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً خيار كل الشرفاء".



وتضمن المهرجان الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ووزير الكهرباء المنهدس لطف الجرموزي ووكيل الأمانة لقطاع الخدمات علي السقاف والوكيل المساعد للأمانة ناجي القوسي، عرض لوحدات رمزية لعدد من منتسبي الوحدات الأمنية في الجيش واللجان الشعبية عكست مدى جاهزيتهم للالتحاق بجبهات القتال.



كما تضمن المهرجان عروض لفنون قتالية لعدد من الافراد في الوحدات الأمنية جسدت واقع الصمود الشعبي أمام صلف وغطرسة العدوان وعروض شبابية لفتيه الكشافة وطلاب المديرية.



وفي المهرجان أشاد نائب رئيس الوزراء الجنيد بالتفاعل الشعبي لأبناء مديرية الثورة مع فعاليات التحشيد والجاهزية الكبيرة لرفد الجبهات وبما يعزز الصمود والثبات بوجه العدوان... مثمناً الجهود التي بذلتها قيادة مديرية الثورة ولجان التحشيد والتعبئة العامة.



وأكد أن اليمنيين اليوم يتحركون في كافة الجبهات بوعي وإيمان في مواجهة العدوان وأساليبه الخبيثة والماكرة والتي تهدف في حقيقة الأمر إلى الاستسلام والخضوع والركوع له.



وقال الجنيد " الشعب اليمني اليوم يعي مخططات العدوان ومؤامراته وسيتحرك لكل الجبهات وسيكسر كل المؤامرات التي تستهدف دينه وأمنه واقتصاده واستقراره وسيادته " .



فيما أكد وكيل أمانة العاصمة السقاف على استمرار الحشد وتجهيز المقاتلين لرفد الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. مشيراً إلى أن الدفاع عن الوطن هي مسؤولية الجميع.



وأشار الوكيل السقاف إلى أن جرائم ومجازر العدوان المستمرة في حق أبناء الشعب اليمني ستكون عليه وبالاً. منوهاً بأنها في ذاكره التاريخ لن تنسى في ذاكرة أبنائنا جيلاً بعد جيل.



وأشاد الوكيل السقاف بالتنظيم والاعداد لهذه الفعالية التي تعد فيها مديرية الثورة السباقة والنموذج الافضل من خلال أبنائها المرابطين في كافة الجبهات.



بدوره أكد مدير مديرية الثورة محمد الدرواني على أهمية مواصلة جهود التحشيد والتعبئة لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين.



ودعا الدرواني الجميع إلى تحمل مسئولياتهم بالحشد وخلق وعي مجتمعي ووطني للدفاع عن الوطن والتصدي للغزاة والمحتلين. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل في هذا الجانب.



حضر المهرجان مدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد ومشرف أنصار الله بالمديرية هاشم إبراهيم وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال والوجهاء بالمديرية.

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