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استكمال المرحلة الأولي من مشروع تأهيل الصرف الصحي في مدينة الطويلة بالمحويت
[11/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:
اُستكملت في مدينة الطويلة محافظة المحويت المرحلة الأولي من الأعمال الجارية بمشروع تأهيل الصرف الصحي في الشارع العام والذي تنفذه منظمة التعاون الإنساني للتنمية بتمويل من منظمة اليونيسيف.

وأشار مدير المشروع المهندس  يحيي القديمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلي الإنتهاء من أعمال الحفريات الأساسية والجوانب الفنية الخاصة بتجهيز الخرسانات لإعادة توصيل مياه الصرف الصحي عبرها وفقا لإجراءات السلامة الصحية المجتمعية.

ونوه بالحرص علي تنفيذ بقية الأعمال الجارية للمشروع حسب الدراسات الفنية الخاصة به وتتضمن إنشاء الخرسانات و تركيب محطة المعالجة وامدادات خطوط توصيل مياه الصرف الصحي بدلاً من جريانها عبر الكبري ومرورها بين منازل ومزارع المواطنين مسببة بيئة نشطة لإنتشار الأمراض.

ولفت المهندس القديمي إلي أن هذا المشروع ينفذ ضمن مشروع مكافحة وباء الكوليرا بمدينة الطويلة للحفاظ علي صحة المجتمع من الأمراض والأوبئة.
سبأ
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