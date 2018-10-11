محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب تربية الجوف يكرم خريجات معلمات الريف صنعاء - سبأ:



كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف ومعهد تدريب المعلمين بأمانة العاصمة اليوم بالمركز الثقافي بصنعاء معلمات الريف من حملة الثانوية العامة في ختام برنامجهن التدريبي بدعم من وحدة الشراكة العالمية للتعليم .



وفي حفل التخرج الذي نظمه مكتب التربية بالتعاون مع مؤسسة يمن الخير للإغاثة والتنمية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم أحمد النونو و وكيل محافظة الجوف سعيد قناف هنأ مدير التعليم الأساسي بالوزارة محمد خماش الخريجات وحصولهن على شهادة الدبلوم .



وأشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم في تأهيل وتدريب معلمات الريف من خلال برنامج تدريبي استمر ثلاث سنوات واستهدف ألفاً و 600 معلمة في محافظات صنعاء ، شبوة ، مأرب ،عمران ، ريمة ، ذمار ،حجة ، الضالع، الحديدة ، الجوف ،البيضاء وأبين .



وأوضح خماش أن البرنامج التدريبي سعى في صيف الثلاث السنوات الأخيرة إلى تدريب و تأهيل معلمات الريف في المحافظات المستهدفة على 39 دليل تدريبي بهدف رفع مستواهن العلمي والمهني والثقافي إلى مستوى الدبلوم المتوسط " دبلوم معلم صف " لتمكينهن من التعامل مع الطلاب والطالبات وفق الأسس العلمية والتربوية .



من جانبه أعرب مدير مكتب محافظ الجوف ظافر ردمان عن الشكر لكل من أسهم في تدريب وتأهيل معلمات الريف واللائي يمثلن إضافة للعملية التعليمية بالمحافظة من شأنها رفع المستوى التعليمي رغم استمرار العدوان وحصاره الجائر على الوطن .



فيما أكد مدير وحدة الشراكة العالمية للتعليم عامر الأغبري أهمية البرنامج في تأهيل معلمات الريف وصقل مهاراتهن التربوية وإسهام ذلك في النهوض بالعملية التعليمية في الأرياف والمناطق النائية ، مبيناً أن الشراكة مولت تنفيذ البرنامج التدريبي في المحافظات المستهدفة بأكثر من 12 مليون دولار .



وحث عميد معهد تدريب المعلمين بأمانة العاصمة جلال المقرمي الخريجات على بذل قصارى جهدهن في تطبيق ما اكتسبن من مهارات ومعارف بما يلبي احتياجات مدارسهن ويرتقي بالعملية التعليمية فيها .



بدوره أشار القائم بأعمال مؤسسة يمن الخير إبراهيم جحوش إلى أن هذه الكوكبة من معلمات الريف سيكون لهن دور كبير في إنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر .



وحث المعلمات على بذل مزيد من العطاء والجهد في أداء رسالتهن السامية .



تخلل الحفل الذي حضره عدد من مدراء وزارة التربية والتعليم ومكتبي محافظة الجوف و الامانة فقرتين غنائية ومسرحية ، وتكريم 100 خريجة من معلمات الريف



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سبأ [11/أكتوبر/2018]سبأ