[11/أكتوبر/2018]
مأرب – سبأ:
نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية مشتركة على عدة مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في فرضة نهم .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو ووحدة الإسناد المدفعي نفذتا عملية مشتركة على عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم حققت خسائر مباشرة في صفوفهم .
وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت إثر رصد ومتابعة لتحركات المرتزقة .
وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في يام و القتب وأطراف عيدة الشرقية في جبهة نهم .
سبأ