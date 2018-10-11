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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:20:41م
هجوم مشترك لسلاح الجو والمدفعية وعمليات إغارة على مواقع المرتزقة في نهم
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هجوم مشترك لسلاح الجو والمدفعية وعمليات إغارة على مواقع المرتزقة في نهم
[11/أكتوبر/2018]
مأرب – سبأ:
نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية مشتركة على عدة مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في فرضة نهم .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو ووحدة الإسناد المدفعي نفذتا عملية مشتركة على عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم حققت خسائر مباشرة في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت إثر رصد ومتابعة لتحركات المرتزقة .

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في يام و القتب وأطراف عيدة الشرقية في جبهة نهم .

سبأ
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