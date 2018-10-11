ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:20:41م
هجوم مشترك لسلاح الجو والمدفعية وعمليات إغارة على مواقع المرتزقة في نهم
نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية مشتركة على عدة مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في فرضة نهم .
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
مكتب تربية الجوف يكرم خريجات معلمات الريف
تحذيرات من دمار لا يمكن تصوره جراء وصول مايكل إلى أمريكا
قوات الأمن الإيرانية تحرر 3 رهائن أجانب وتعتقل خاطفيهم
انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكون الحراك الجنوبي: دول العدوان المسؤول الأول عن الوضع الكارثي في اليمن
[11/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

قال مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة ، إن دولتي العدوان والاحتلال السعودية والإمارات المسؤول الأول عن الوضع الكارثي في اليمن.

وأضاف مكون الحراك الجنوبي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إن السعودية والإمارات مسئولتان عن الوضع الكارثي في اليمن و ما آلت إليه الأمور بما في ذلك تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وتفشي المجاعة والأوبئة وجرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني بما ذلك السجون السرية والجرائم اللا أخلاقية المسؤول عنها مباشرة.

كما حمل البيان ما يسمى الشرعية المسئولية جراء صمتها وتخليها عن مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني الذي تركته ضحية لدولتي العدوان والاحتلال ، وادعائها زوراً وبهتانا تمثيله ومنح قوى العدوان والاحتلال الغطاء لارتكاب جرائمهم بحق أبناء اليمن .

ودعا مكون الحراك الجنوبي ، كل أبناء الشعب اليمني إلى تحديد موقفهم الرافض وبشكل واضح لاغموض فيه من قوى الغزو والاحتلال كموقف وطني وبنوايا صادقة متجردة من المصالح الضيقة سواء كانت شخصية أو حزبية أو مناطقية أو غيرها.

وأوضح البيان أن انتفاضة الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية ضد ممارسات قوى الغزو والاحتلال ورفضاً لأجندتها ومخططاتها الخبيثة التي أصبحت واضحة ، دليل على وعي الشعب اليمني ومعرفته بأن ما يسمى بالتحالف هو عدوان واحتلال على الوطن و لا علاقة له بمزاعم أنه جاء للمساعدة والإنقاذ .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مكتب تربية الجوف يكرم خريجات معلمات الريف
هجوم مشترك لسلاح الجو والمدفعية وعمليات إغارة على مواقع المرتزقة في نهم
مناقشة مجالات التعاون بين مرصد حقوق الطفل و المفوضية السامية لحقوق الإنسان
انتصارات نوعية للجيش واللجان الشعبية وخسائر فادحة في صفوف العدو
صاروخ باليستي يدك تجمعات للمرتزقة في عسير
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة
عملية هجومية تسفر عن استعادة السلسلة الجبلية غرب مجازة قبالة عسير
مناقشة جوانب تطوير الأداء بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء
مشائخ ووجهاء الحديدة ينددون باستهداف العدوان لرموز القبيلة اليمنية (مصحح)
بنيان والبلد تدشنان مشروع توزيع السلة الغذائية بمديرية مستبأ بحجة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة
[11/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
[10/أكتوبر/2018]
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by