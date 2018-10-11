محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكون الحراك الجنوبي: دول العدوان المسؤول الأول عن الوضع الكارثي في اليمن



قال مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة ، إن دولتي العدوان والاحتلال السعودية والإمارات المسؤول الأول عن الوضع الكارثي في اليمن.



وأضاف مكون الحراك الجنوبي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إن السعودية والإمارات مسئولتان عن الوضع الكارثي في اليمن و ما آلت إليه الأمور بما في ذلك تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وتفشي المجاعة والأوبئة وجرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني بما ذلك السجون السرية والجرائم اللا أخلاقية المسؤول عنها مباشرة.



كما حمل البيان ما يسمى الشرعية المسئولية جراء صمتها وتخليها عن مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني الذي تركته ضحية لدولتي العدوان والاحتلال ، وادعائها زوراً وبهتانا تمثيله ومنح قوى العدوان والاحتلال الغطاء لارتكاب جرائمهم بحق أبناء اليمن .



ودعا مكون الحراك الجنوبي ، كل أبناء الشعب اليمني إلى تحديد موقفهم الرافض وبشكل واضح لاغموض فيه من قوى الغزو والاحتلال كموقف وطني وبنوايا صادقة متجردة من المصالح الضيقة سواء كانت شخصية أو حزبية أو مناطقية أو غيرها.



وأوضح البيان أن انتفاضة الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية ضد ممارسات قوى الغزو والاحتلال ورفضاً لأجندتها ومخططاتها الخبيثة التي أصبحت واضحة ، دليل على وعي الشعب اليمني ومعرفته بأن ما يسمى بالتحالف هو عدوان واحتلال على الوطن و لا علاقة له بمزاعم أنه جاء للمساعدة والإنقاذ .

سبأ [11/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ