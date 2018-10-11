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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:20:41م
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  عربي ودولي
9 قتلى جراء فيضانات في جزيرة ''مايوركا'' الإسبانية
[11/أكتوبر/2018]
مدريد –سبأ:

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وسجل آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وأمطار غزيرة ضربت جزيرة /مايوركا/ الإسبانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ أن موجة ضخمة من المياه الموحلة اجتاحت بلدة /سانت يورينك ديس كارداسار/ الواقعة شرق / مايوركا/، بعد أن فاضت الأنهار على ضفافها عقب هطول أمطار غزيرة.. مشيرة إلى أن بريطانيين اثنين من بين القتلى.

وقالت الحكومة الإقليمية في إسبانيا إن نحو 400 عامل طوارئ يقومون بالبحث عن المفقودين ومساعدة المتضررين، فيما قال الجيش الإسباني إنه نشر أكثر من 100 من عمال الطوارئ للمساعدة في جهود البحث والإغاثة.

وجرفت الفيضانات عشرات السيارات، حيث تدافعت المياه عبر الشوارع الضيقة.

وحذرت السلطات الإسبانية جزيرتين مجاورتين، هما /إيبيزا/ و/فورمينتيرا/، من عواصف ممطرة شديدة تتجه نحوهما.

وتعرض الجزء الجنوبي من إسبانيا في ديسمبر 2016 لطقس شديد نتج عنه فيضانات واسعة النطاق، وأسفر عن سقوط عدة حالات وفاة.

سبأ
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