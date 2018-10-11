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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:20:41م
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  رياضة
كروزيرو يهزم كورنثيانز في ذهاب نهائي كأس البرازيل
[11/أكتوبر/2018]
ريو دي جانيرو –سبأ:

أحرز تياغو نيفيز هدفًا في الشوط الأول ليمنح كروزيرو فوزًا مستحقًا 1/صفر على كورنثيانز في ذهاب نهائي كأس البرازيل لكرة القدم في بيلو هوريزونتي.

وسيطر صاحب الأرض على الشوط الأول لكنه انتظر حتى الوقت المحتسب بدل الضائع لانتزاع التقدم بضربة رأس من نيفيز الذي سدد في إطار المرمى قبل ذلك بلحظات.

واستمرت هيمنة كروزيرو في الشوط الثاني لكنه لم يستطع تعزيز انتصاره.

ولم يسدد كورنثيانز أي كرة على المرمى في المباراة التي أنهاها بعشرة لاعبين عقب طرد أنجلو أراوس في اللحظات الأخيرة.

وتقام مباراة الإياب في ساو باولو الأربعاء المقبل.

سبأ
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