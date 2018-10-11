محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مجالات التعاون بين مرصد حقوق الطفل و المفوضية السامية لحقوق الإنسان صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع ضم مسئولي المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير و ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد مجالات التعاون بين المرصد والمفوضية .



وتطرق الاجتماع إلى الدعم الذي يحتاجه المرصد لتحقيق أهدافه وبناء قدراته وقدرات الكوادر المنفذه لمهامه الإنسانية .



وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن الطفولة في اليمن تعاني من انهيار شامل في كل الحقوق الأساسية في ظل العدوان الذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين وفي مقدمتهم الأطفال الذين باتوا محرومين من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والإنسانية .



وأعرب عن الشكر للمفوضية ، مجدداً مطالبة وزارة حقوق الإنسان للمفوضية بتعزيز دورها في الأمم المتحدة و المطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل العدوان وسرعة إنهاء معاناته .



بدوره استعرض المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية عبده الحرازي ، مراحل وخطوات إنشاء المرصد ، وما حققته هيئة التنسيق خلال الأعوام الماضية وخططها القادمة .



من جانبها أكدت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للنهوض بعمل المرصد ، سيما في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الطفل اليمني في كافة محافظات الجمهورية .



فيما أوضح الدكتور العبيد أن المفوضية ستضطلع بدور الوسيط مع الجهات المعنية لدعم المرصد ، والعمل بكل ما من شأنه لإنجاح الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها

سبأ [11/أكتوبر/2018]سبأ