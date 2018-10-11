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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:45:29ص
انتصارات نوعية للجيش واللجان الشعبية وخسائر فادحة في صفوف العدو
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات نوعية على قوى الغزو ومرتزقتها وكبدتها خسائر فادحة الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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انتصارات نوعية للجيش واللجان الشعبية وخسائر فادحة في صفوف العدو
[11/أكتوبر/2018]
محافظات ـ سبأ:

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات نوعية على قوى الغزو ومرتزقتها وكبدتها خسائر فادحة الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً على معسكر عنبرة بطائرة قاصف1 مستهدفاً تجمع للغزاة ومرتزقتهم ، فيما استهدفت عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية تجمعات للغزاة ومرتزقتهم في الدريهمي بالساحل الغربي .

ودمرت وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية آلية وعربة وناقلة للمرتزقة جنوب المتيمة والحيمة في قطابة .

وأكد المصدر أن القوات البحرية والدفاع الساحلي دمرت زورقاً حربياً لقوى الغزو قبالة ساحل ميدي ومصرع جميع من كانوا على متنه .

وفي عسير أطلقت القوة الصاروخية صاروخَي زلزال1 على تعزيزات المرتزقة قبالة منفذ علب ، واستهدف سلاح الإسناد الصاروخي والمدفعي تجمعات مرتزقة العدوان غرب مجازة .

واستعاد الجيش واللجان الشعبية السلسلة الجبلية غرب مجازة إثر عملية هجومية كبدت العدو خسائر فادحة .

وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخَي زلزال 1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم جنوب الخوبة في جيزان ، و تنفيذ كمين نوعي على دورية للجيش السعودي محملة بالجنود في ثاهر الجمل أدى إلى تدميرها ومصرع من كانوا عليها.

وقتل وجرح عسكريين سعوديين بعملية هجومية على موقع الثهرة بجبل قيس ، كما تم إعطاب جرافة عسكرية في مركز السودة بجيزان بقذائف المدفعية .

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان في صحراء البقع وموقع الطلعة في نجران .

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية مباغتة على مواقع مرتزقة العدوان في تباب صفر الحنايا بمديرية المتون في محافظة الجوف ومقتل وجرح العديد منهم ، كما تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من كانوا عليها .

وفي تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية وخسائر بشرية في صفوفهم ، في حين لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في كمين استهدفهم في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم .

وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً من ثلاثة اتجاهات على بني علي والمفاليس وطور الباحة بمديرية حيفان استمر إحدى عشرة ساعة مسنوداً بغطاء جوي دون تحقيق تقدم ميداني وخسائر فادحة في صفوف المرتزقة .

وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف للمرتزقة في عيدة الشرقية بمديرية نهم استمر ثماني ساعات دون تحقيق أي تقدم وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم ، فيما لقي آخرون مصرعهم في عملية هجومية على موقعين لهم في حريب .

سبأ
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