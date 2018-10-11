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  محلي
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة
[11/أكتوبر/2018]
محافظات ـ سبأ:

استشهد ستة مواطنين وأصيب واحد بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان لهم أثناء استقائهم من سبيل ماء أحد المساجد بمنطقة الجاح في محافظة الحديدة .

وأوضح المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب آخر وقطع الطريق العام جراء أربع غارات للطيران المعادي على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة ، وشن غارة على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان .

وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان بمديريتي شدا و رازح الحدوديتين .

وفي نجران شن الطيران المعادي أربع غارات على موقع الطلعة .

سبأ
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