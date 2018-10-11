محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة محافظات ـ سبأ:



استشهد ستة مواطنين وأصيب واحد بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان لهم أثناء استقائهم من سبيل ماء أحد المساجد بمنطقة الجاح في محافظة الحديدة .



وأوضح المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب آخر وقطع الطريق العام جراء أربع غارات للطيران المعادي على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة ، وشن غارة على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان .



وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان بمديريتي شدا و رازح الحدوديتين .



وفي نجران شن الطيران المعادي أربع غارات على موقع الطلعة .

سبأ [11/أكتوبر/2018]سبأ