[11/أكتوبر/2018]
محافظات ـ سبأ:
استشهد ستة مواطنين وأصيب واحد بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان لهم أثناء استقائهم من سبيل ماء أحد المساجد بمنطقة الجاح في محافظة الحديدة .
وأوضح المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب آخر وقطع الطريق العام جراء أربع غارات للطيران المعادي على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة ، وشن غارة على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان .
وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان بمديريتي شدا و رازح الحدوديتين .
وفي نجران شن الطيران المعادي أربع غارات على موقع الطلعة .
سبأ