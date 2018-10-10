محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب تطوير الأداء بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة الجوانب المتعلقة بتطوير الأداء.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة عبدالله العنسي ومانع الأغربي ، وضم مدير المديرية محمد القاضي وأمين المجلس المحلي إبراهيم الجيلاني وأعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ، ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل.

وفي الاجتماع أكد المحافظ قطينة ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات وتنمية الموارد وتكثيف الرقابة الميدانية للحد من البناء العشوائي وضبط المخالفين في الأسعار .لافتاً إلى أهمية العمل وفق خطط وبرامج مدروسة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في عملية التحشيد للجبهات ورفدها بالرجال والغذاء..



وثمن محافظ صنعاء جهود السلطة المحلية بالمديرية والمكاتب التنفيذية واصرارهم على أداء واجبهم رغم كل الصعوبات.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ