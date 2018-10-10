محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشائخ ووجهاء الحديدة ينددون باستهداف العدوان لرموز القبيلة اليمنية (مصحح) الحديدة - سبأ :

نظمت الوحدة الاجتماعية ومجلس التلاحم القبلي بمحافظة الحديدة اليوم، لقاءا موسعا لمشائخ ووجهاء المحافظة.



وندد المشاركون في اللقاء واستنكروا بشدة استهداف تحالف العدوان لرموز القبيلة بالمحافظة.



وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس الشورى عبد الرحمن مكرم، ثمن القائم بـأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ، الحضور الكبير لمشائخ ووجهاء المحافظة في هذا اللقاء للتنديد باستهداف العدوان لرموز القبيلة بالحديدة والقبيلة اليمنية بشكل عام من خلال قصف منزل الشيخ إبراهيم الشراعي نائب مدير شؤون القبائل بغارة تسببت في استشهاد أبن أخيه وإصابة الشيخ إبراهيم وسبعة آخرين من أفراد أسرته.



وأكد قحيم أن هذا العدوان لن يزيد أبناء المحافظة إلا قوة وإصرار على مواجهته حتى تحقيق النصر .. لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال ودحر قوى العدوان من الساحل الغربي.



فيما أشاد مشرف المحافظة أحمد البشري في اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة عبد الجبار احمد محمد وعلي قشر، بالبطولات التي يسطرها أبناء تهامة في جبهات الساحل الغربي وغيرها من جبهات الدفاع عن الوطن والذين ضربوا أروع الأمثلة في العزة والرجولة والصمود .. مؤكدا أن هذه هي مواقف الرجال الحقيقية.



ودعا البشري المرتزقة إلى العودة إلى رشدهم .. مشيرا إلى أن ما يحصل لأبناء المحافظات الجنوبية من اغتيالات واعتقالات أكبر دليل على أهداف العدوان الهادفة إلى التخلص من أبناء الوطن المخلصين وتقسيم اليمن.



ولفت إلى أن كل الدلائل على الأرض تثبت ذلك فالإمارات تتحكم في كل شيء بالجنوب وتسيطر على النفط والغاز بشبوة وعلى ميناء عدن والمطار وغيرها الأمر الذي يتطلب من الجميع التصدي للعدوان.



من جانبهما أدان محمد منصر ورضوان القديمي في كلمتين عن مشائخ ووجهاء المحافظة، الاعتداء الغاشم الذي تعرض له منزل الشيخ إبراهيم الشراعي من قبل طيران العدوان والذي نتج عنه استشهاد نجل شقيقه وإصابة ٨ آخرين بإصابات بليغة بينهم الشيخ إبراهيم.



وأكدا أن هذا الاستهداف يمثل اعتداء على القبيلة في محافظة الحديدة والقبيلة اليمنية كلها الأمر الذي يحتم على أبناء المحافظة ومحافظات الجمهورية إلى التلاحم والتصدي للعدوان حتى تحرير كل شبر من الوطن من دنس الغزاة.



وأكد بيان صدر عن اللقاء أهمية الوقوف صفا واحدا في مواجهة تصعيد تحالف العدوان على محافظة الحديدة والوطن بشكل عام واستمرار العدوان في رفض كل المبادرات التي قدمت من القيادة السياسية والأمم المتحدة وإصراره على الاستمرار في عدوانه وجرائمه بحق الشعب اليمني.



وجدد البيان التأكيد على حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه والتصدي للعدوان من خلال التوجه إلى الجبهات بالساحل الغربي وتلقين العدوان ومرتزقته الدروس القاسية.



ودعا البيان كافة القبائل والأحرار في مختلف المحافظات إلى استمرار دعم قبائل الحديدة في مواجهة الغزاة كون ميناء الحديدة وسواحلها هي الشريان المتبقي للشعب اليمني.



وبارك البيان الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش واللجان والقبائل في جبهات القتال بالساحل الغربي والحدود.. مؤكدا استمرار مشائخ وقبائل تهامة في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.



وأدان البيان الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني المتمثل في التلاعب بأسعار الصرف وطبع عملة جديدة دون غطاء ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.. محملا دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على هذه الخطوة العدائية تجاه أبناء الشعب اليمني.



وأشاد البيان بمواقف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ومتابعته المستمرة لجبهة الساحل الغربي واهتمامه بأبناء تهامة الشرفاء .



وحيا المشاركون في اللقاء المواقف البطولية التي يسطرها أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية.. مؤكدين أن العدو الذي يقتل الفلسطينيين هو العدو الذي يقتل اليمنيين وأهدافه وأساليبه وأدواته واحدة.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ