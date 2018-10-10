محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان والبلد تدشنان مشروع توزيع السلة الغذائية بمديرية مستبأ بحجة حجة - سبأ :

دشنت مؤسسة بنيان التنموية وجمعية البلد التنموية اليوم المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلة الغذائية بمحافظة حجة.



وأوضح رئيس جمعية البلد إبراهيم موسى أن التوزيع استهدف 512 من أسر المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم والمتوسط بمديرية مستبأ بحجة المتضررين جراء الحرب الإقتصادية والحصار وتفاقم الأوضاع المعيشية.



و لفت إلى أنه تم استهداف المديرية نظرا لكونها من المديريات الأشد فقرا، فضلا عن أن هذه المديرية تستقبل آلاف النازحين من مديريات حيران وحرض وبكيل المير، ما ضاعف من صعوبة وتفاقم الوضع الإنساني فيها.



وأشار موسى إلى أن توزيع هذه المساعدات تأتي ضمن جهود مؤسسة بنيان في الإستجابة الإنسانية الطارئة لنداءات الاستغاثة واستشعارا منها بالمسؤولية الوطنية تجاه الأسر الأشد فقرا والأكثر تضررا.



وبين أنه بلغت حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد والوخيم بمديرية مستبأ وفقا لمكتب الصحة بالمديرية أكثر من ٢٠٠ حالة، ما يستدعي تدخلا طارئا وسريعا في هذا الجانب وهو ما استجابت له مؤسسة بنيان وجمعية البلد.



يذكر أن جمعية البلد نفذت المرحلة الأولى في سبتمبر الفائت بتوزيع ألفين و200 سلة غذائية مقدمة من مؤسسة بنيان للأسر النازحة من مديرية حيران إلى مديرية مستبأ وما جاورها.



سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ