محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ‎مناقشة آلية عمل لجان التحشيد والتعبئة بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، آلية عمل لجان التحشيد والتعبئة بالمديريات.



وأكد الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة يحيي السياني وعبدالملك الغربي وفارس الكهالي ويحيى جمعان وأبونجوم المحاقري ومانع الأغربي، أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وشدد المجتمعون على ضرورة عقد ورشة عمل لمناقشة الصعوبات التي تواجه أعمال اللجان وسبل إنجاح حملة التحشيد بالإضافة إلى وضع آلية لتحديد الاحتياجات الضرورية لتسيير العمل ومهام أعمال اللجان.



وفي الإجتماع أشار محافظ صنعاء إلى ضرورة إضطلاع الجميع بالمسؤولية في تكثيف الجهود لمواجهة العدوان .. مؤكدا أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا.



وأشار إلى أن لجوء دول التحالف لإستخدام الورقة الاقتصادية يأتي بعد فشله العسكري .. لافتا إلى أن العمل الجاد والمسئول في التحشيد للجبهات سيعجل بحسم المعركة مع العدو.

وثمن محافظ صنعاء تضحيات قبائل صنعاء من مختلف المديريات دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.



حضر الاجتماع مدراء مديريات بني مطر وأرحب وجحانة ونهم والحصن وبلاد الروس والحيمة الداخلية وصعفان ومناخة وأمين محلي نهم ومدير الشئون المالية بالمحافظة.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ