القبض على عصابة للسطو المسلح على السيارات في أمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

أعلن امن أمانة العاصمة القبض على عصابة منظمة للسطو المسلح على السيارت ووسائل النقل، ونهب مبالغ من الضحايا.





واوضح مصدر مسؤول بالإدارة العامة لأمن العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه العصابة مكونة من خمسة افراد وتم القاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من العاصمة من قبل رجال الأمن في مراكز الشرطة والبحث الجنائي .

واشار الى ان افراد العصابة اشتركوا مع متهمين اخرين سبق ضبطهم وإحالتهم للنيابة في جرائم السرقة بالإكراه واخذ المال على سبيل المغالبة .

وحسب المصدر فقد اعترف افراد العصابة بقيامهم بارتكاب 16 جريمة بالإكراه مستخدمين سيارة كرسيدا وسيارة سوناتا ودراجة نارية تابعة لهم

[10/أكتوبر/2018]سبـأ