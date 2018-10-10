محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تعزيز التعاون بين صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والصليب الأحمر صنعاء - سبأ:

ناقش المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد عبدالله الديلمي اليوم مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجوانب المتصلة بتعزيز التعاون والشراكة بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وفي اللقاء الذي عقد بمقر بعثة الصليب الأحمر بصنعاء قدم الديلمي ملخصاً عن وضع الصندوق والأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظروف الراهنة وأبرز احتياجاتهم على مستوى الرعاية الصحية والتأهيل.



وأشار إلى الطلب المتزايد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة بما في ذلك الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة.. مثمناً جهود ودور الصليب الأحمر كشريك جاد مع الصندوق في هذا الجانب.



وأعرب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عن أمله في زيادة الصليب الأحمر حجم مساعداته في مجال الإعاقة الحركية.



فيما ثمن مدير مشروع التأهيل الحركي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن رون ، دور الصندوق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً عن تطلعه في تعزيز الشراكة مع الصندوق لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.



ووعد بتقديم عدد من الكراسي المتحركة خلال الفترة القليلة القادمة، إلى جانب الاهتمام بتأهيل كادر فني متخصص لصناعة وتركيب الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجالات الإعاقة الحركية والتدريب والتأهيل ودعم ورش صيانة وتركيب الكراسي والأجهزة التعويضية.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]وفي اللقاء الذي عقد بمقر بعثة الصليب الأحمر بصنعاء قدم الديلمي ملخصاً عن وضع الصندوق والأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظروف الراهنة وأبرز احتياجاتهم على مستوى الرعاية الصحية والتأهيل.وأشار إلى الطلب المتزايد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة بما في ذلك الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة.. مثمناً جهود ودور الصليب الأحمر كشريك جاد مع الصندوق في هذا الجانب.وأعرب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عن أمله في زيادة الصليب الأحمر حجم مساعداته في مجال الإعاقة الحركية.فيما ثمن مدير مشروع التأهيل الحركي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن رون ، دور الصندوق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً عن تطلعه في تعزيز الشراكة مع الصندوق لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.ووعد بتقديم عدد من الكراسي المتحركة خلال الفترة القليلة القادمة، إلى جانب الاهتمام بتأهيل كادر فني متخصص لصناعة وتركيب الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجالات الإعاقة الحركية والتدريب والتأهيل ودعم ورش صيانة وتركيب الكراسي والأجهزة التعويضية.سبـأ