محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عسكريين سعوديين بعملية هجومية وكمين نوعي بجيزان جيزان - سبأ :

لقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم وأصيب أخرون اليوم بعملية هجومية وكمين بجيزان فيما استهدف القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في نجران.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عسكريين سعوديين بعملية هجومية على موقع الثهرة بجبل قيس.. لافتا إلى أنه تم إعطاب جرافة عسكرية في مركز السودة بقصف مدفعي.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا كمين نوعي على دورية للجيش السعودي محملة بالجنود بعبوتين ناسفتين في ثاهر الجمل بجيزان، ما أدى إلى تدميرها ومصرع من عليها.



وفي نجران دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة، وتجمعات لهم في صحراء البقع قبالة نجران محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أربع غارات على موقع الطلعة.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ