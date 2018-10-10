[10/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
نظمت مدارس مديريات أرحب ، جحانة ، الحصن ، سنحان وبني حشيش بمحافظة صنعاء وقفات احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر .
واستنكر معلمو وطلاب المدارس الصمت الأممي المطبق تجاه ما يرتكبه العدوان من مجازر يومية بحق الشعب اليمني ، والتصعيد في الحرب الاقتصادية وتداعياتها على العملة الوطنية .
وأكدوا استمرار العملية التعليمية رغم كل الصعوبات ، لافتين إلى أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.
ودعا المشاركون في الوقفات أحرار وشرفاء العالم للتدخل من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار .
سبـأ