وقفات احتجاجية بمدارس مديريات محافظة صنعاء تنديدا باستمرار العدوان

صنعاء - سبأ :

نظمت مدارس مديريات أرحب ، جحانة ، الحصن ، سنحان وبني حشيش بمحافظة صنعاء وقفات احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر .





واستنكر معلمو وطلاب المدارس الصمت الأممي المطبق تجاه ما يرتكبه العدوان من مجازر يومية بحق الشعب اليمني ، والتصعيد في الحرب الاقتصادية وتداعياتها على العملة الوطنية .

وأكدوا استمرار العملية التعليمية رغم كل الصعوبات ، لافتين إلى أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.

ودعا المشاركون في الوقفات أحرار وشرفاء العالم للتدخل من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار .

[10/أكتوبر/2018]سبـأ