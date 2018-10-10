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السلطة المحلية بمحافظة ذمار تنعي الشهيد عيسى الكعدة أبو قاصف
[10/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ :

نعت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار اليوم الشهيد الملازم أول عيسى علي عبدالله العكده " أبو قاصف" الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.


وأشادت السلطة المحلية في بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بشجاعة الشهيد وما سطره من ملاحم بطولية في جبهات الشرف والبطولة صلبا مبادرا مقداما حتى ارتقى إلى ربه شهيدا في ميادين العزة والكرامة.

واعتبر البيان أن ما قدمه الشهيد من ملاحم بطولية محل فخر واعتزاز أبناء المحافظة وكل زملائه في الجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون التضحيات دفاعا عن الوطن و التصدي للغزاة والمحتلين من قوى العدوان ومرتزقته.
وأشار البيان إلى أن تضحيات أبناء محافظة ذمار مستمرة وسيظل أبناؤها في مقدمة الصفوف الى جانب زملائهم في الجيش واللجان في مختلف جبهات العزة والكرامة حتى تحقيق الانتصار .

وأكد أن تضحيات الشهداء الأبرار ودماء الجرحى لن تذهب هدرا وستظل مشاعل نور يسير على دربها أبناء اليمن حتى تحقيق النصر.

وعبر البيان عن تعازي قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لأسرة الشهيد وزملائه وكافة أبناء مديريتي وصاب العالي ووصاب السافل ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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