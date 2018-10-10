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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:14:28م
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إقرار حزمة إجراءات ضد محلات الصرافة المتلاعبة بأسعار العملة في حجة
[10/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ :

أكد اجتماع عقد بمحافظة حجة أمس برئاسة وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد محلات الصرافة التي يثبت تلاعبها ومضاربتها بأسعار الصرف.


وأقر الاجتماع الذي ضم مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة محسن الضلعي ومدير فرع جهاز الأمن السياسي العميد عادل عوضة وممثلي شركات الصرافة وبحضور مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ، إغلاق محلات الصرافة المخالفة والتي ليس لديها تراخيص من البنك المركزي.

كما أقر إلزام جميع الصرافين بموافاة البنك المركزي بالتقارير الخاصة بالحركة المالية أولاً بأول ، وضبط كل من يتعامل خارج النظام الشبكي في مزاولته أعمال الصرافة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه.

وشدد الاجتماع على عدم التعامل مع العملات المطبوعة من فئة100 و 200 و500 و1000 ريال والتي طبعت من قبل حكومة الارتزاق مؤخراً.

حضر الاجتماع مدير عام المالية عبدالله الأهنومي ومدير عام السكرتارية والمتابعة الفنية عبدالكريم المروني.


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