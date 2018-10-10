وقفة لقبائل بني مصعب بالمحويت تدين استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان

المحويت - سبأ :

نظمت قبائل عزلة بني مصعب في مديرية الرجم محافظة المحويت اليوم ، وقفة احتجاجية تنديدا بإمعان قوي العدوان في حربها الأقتصادية علي الشعب اليمني.







وفي الوقفة التي حضرها مدير المديرية علي المرجلة ومشرف المديرية فواز فارع والشخصيات الاجتماعية والمشائخ استنكر المشاركون استمرار تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم الانسانية والاخلاقية إزاء مايتعرض له الشعب اليمني من جرائم اقتصادية وحرب تجويع ممنهجه وزعزعة الوضع الاقتصادي في البلاد .

وحملت الوقفة الأمم المتحدة مسؤولية صمتها إزاء التداعيات الكارثية لتدمير العملة واستهداف الأفتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء استمرار العدوان السعودي الامريكي وحصاره الجائر منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.



وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار دعم قبائل بني مصعب للمرابطين في الجبهات وتفعيل دورها في حملات التحشيد والتحرك نحو الجبهات للتصدي للغزاة والدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة أبنائه.

وحث على مواصلة التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان وللانتصار لمظلومية الشعب اليمني.

[10/أكتوبر/2018]سبـأ