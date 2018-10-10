محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان تختتم برنامج تدريبي لنزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتم بصنعاء اليوم البرنامج التدريبي الأول توعية وبناء قدرات ومهارات نزيلات الإصلاحية المركزية، نظمته لمدة 40 يوما مؤسسة بنيان التنموية.



هدف المشروع إكساب 60 من نزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء مهارات في مجال تصنيع الإكسسوارات، البخور، العطور، أدوات التجميل وغيرها من المجالات المدرة للدخل.



وفي الاختتام أشار المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان الدكتور محمد حسن المداني إلى أهمية المشروع التدريبي الذي شمل الجانب التوعوي والمعرفي والمهاري وتزويد السجينات مهارات وخبرات وتعزيز قدراتهن في مجال التصنيع لتحسين مستواهن المعيشي.



ودعا النزيلات إلى الاستفادة من مضامين البرنامج ومفرداته بما يسهم في تعزيز دورهن وإكسابهن حرف يدوية مدرة للدخل تسهم في تحسين الوضع المعيشي لهن.



ولفت المداني إلى أهمية دور المتطوعات في المجالات التنموية .. مبينا أن معظم النجاحات والإبداعات تأتي من المتطوعين وجهودهم المتميزة في مختلف المجالات.



كما دعا النزيلات إلى جعل فترة السجن فرصة لتحويل المعاناة إلى إبداع والتحديات إلى فرص .. لافتا إلى اهتمام المؤسسة بنزلاء ونزيلات السجون وسيكون لهم نصيبا من برامجها وأنشطتها في مختلف المجالات .



فيما أكد مدير التدريب والتأهيل بمصلحة التأهيل العميد عبدالله الحكيم حرص المصلحة على إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة لنزلاء السجون والتي تمثل أساس تنفيذ السياسة العقابية الحديثة التي تضمنتها القوانين الوطنية ومنها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.



وأوضح أن عقد مثل هذه البرامج والأنشطة بمثابة لبنة أساسية لعملة التأهيل والتقويم والرعاية التي تساعد في إعادة إدماج النزيل في المجتمع و جعله عضوا فاعلا يسهم في تنمية الوطن وأمنه واستقراره.



ونوه العميد الحكيم بدور مؤسسة بنيان التنموية وجهودها في مختلف المجالات وما تتضمنه برامجها وأنشطتها في مختلف المحافظات .. معبرا عن أمله في أن يكون للإصلاحيات في أمانة العاصمة والمحافظات نصيبا من أنشطتها وبرامجها المختلفة.



وألقيت في الاختتام كلمات من مديرة إدارة سجون النساء بالإصلاحية المركزية الملازم أول أفراح الحرازي ومنسقة المشروع التدريبي عفاف أبو أصبع وأنهار السيد عن المشاركات أشارت إلى أهمية البرنامج التدريبي لتنمية قدرات ومهارات النزيلات وإكسابهن حرف مدرة للدخل تساعدهن في تحسين مستواهن المعيشي .



وأكدت ضرورة الاهتمام بنزيلات السجون ودعمهن وإقامة البرامج التوعوية والتثقيفية والتدريبية لهن بما يعود بالنفع والفائدة على أسرهن ومجتمعاتهن .. داعيات المشاركات إلى الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيق المهارات والمعارف على الواقع.



وأشادت الكلمات بجهود مؤسسة بنيان ودورها في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرأة بصورة عامة والسجينات بشكل خاص.



حضر الإختتام رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي ومدير الإصلاحية المركزية العميد محمد الماخذي ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان أحمد الكبسي.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ