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اجتماع بمحافظة حجة يقر إنشاء مستشفى ريفي ومركزين صحيين بالجميمة
[10/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ :

اقر اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي ، إعتماد إنشاء مستشفى ريفي في منطقة الخطوة ومركز صحي في منطقة الظهرة السفلى وآخر في منطقة الشوبة بمديرية الجميمة .



كما أقر الاجتماع الذي ضم مسئولي مكتب الصحة العامة والسكان مخاطبة قيادة وزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم لتشغيل المستشفى الريفي والمركزين لأهميتهما الحيوية في تقديم الخدمات الصحية لأبناء مديرية الجميمة .

وفي الإجتماع ثمن المحافظ الصوفي جهود مكتب الصحة في المحافظة ودوره في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة ...مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الصحية التي اوجدها العدوان السعودي الامريكي الغاشم وحصاره الجائر وما تسبب به من ظهور وإنتشار للأوبئة القاتلة .

وكان الاجتماع ناقش الوضع الصحي في مديرية الجميمة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فيها.

واستعرض المجتمعون تقرير مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور ابراهيم الاشول ، حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الأوبئة والأمراض ، ومستوى التعاون القائم بين المكتب والمنظمات المانحة العاملة في اطار المحافظة .

سبـأ
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