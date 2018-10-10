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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:59:12م
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ورشة تدريبية حول مبادئ وأساسيات الإدارة لموظفي قطاع الحج والعمرة
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول بمبادئ وأساسيات الإدارة، نظمها قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد.

هدفت الورشة تزويد موظفي قطاع الحج والعمرة بمهارات ومعارف حول أساسيات الإدارة من حيث التخطيط، التنظيم، التوجيه والقيادة، والرقابة والتقييم، وكذا تعريفهم المفاهيم الأساسية للإدارة ومعرفة المهارات الفنية والفكرية والإنسانية.

وفي الورشة أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الشيخ عبدالله عامر إلى أن تأتي في إطار أنشطة القطاع وخطته للعام الجاري لتطوير وتأهيل قدرات ومهارات موظفي القطاع في ظل توجه القيادة السياسية نحو العمل المؤسسي .

وأكد أهمية تطوير وتأهيل الكادر الوظيفي بما يسهم في تعزيز الأداء والبناء المؤسسي بما يتلاءم مع مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تبني .. ويد تحمي ".

ودعا الوكيل عامر الموظفين إلى الاستفادة من مضامين الورشة وأهدافها وتحويلها إلى برامج عملية تعزز من الأداء الوظيفي في الجوانب الإدارية والفنية وغيرها.

سبـأ
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