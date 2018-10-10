محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادات عسكرية تزور الشيخ الشراعي بمجمع الساحل الطبي الغربي الحديدة - سبأ :

زار مدير مكتب قائد المنطقة الخامسة العقيد ياسر المغربي وعدد من الضباط اليوم الشيخ إبراهيم الشراعي الذي يتلقى العلاج حاليا بمجمع الساحل الغربي الطبي بمحافظة الحديدة جراء إصابته بجروح خطيرة إثر استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمنزله في مديرية الحالي.



ونقل العقيد المغربي للشيخ الشراعي تحيات قائد المنطقة الخامسة اللواء يوسف المداني وتعازيه باستشهاد نجل أخ الشيخ الشراعي، وتمنياته له بالشفاء العاجل ولكل الجرحى الذي أصيبوا في تلك الغارة الإجرامية وأن يسكن الشهداء فسيح جناته.



إلى ذلك اطلع مدير مكتب قائد المنطقة الخامسة العقيد ياسر المغربي على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في مجمع الساحل الغربي الطبي.



وخلال الزيارة نقل العقيد المغربي للجرحى تحيات قائد المنطقة الخامسة اللواء يوسف المداني.. معربا عن الفخر والاعتزاز بكل الأبطال الذين يسطرون ملاحم في جبهات العزة والكرامة في مواجهة العدوان والتصدي لجحافله.



وحث المغربي إدارة المجمع الطبي على تقديم الرعاية الكاملة للشيخ شراعي والمصابين من أسرته وكل جرحى العدوان الغاشم.

سبـأ [10/أكتوبر/2018]سبـأ