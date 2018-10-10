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أمين العاصمة يطلع على الأعمال الفنية بالمعرض الهندسي الثاني بجامعة اقرأ
[10/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
أطلع أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم ، على أعمال وأجنحه المعرض الهندسي والفني الثاني الذي نظمته جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.

وطاف أمين العاصمة ومعه وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف والوكيل المساعد للأمانة ناجي القوسي بأقسام وأروقة وأجنحة المعرض الذي يضم الأعمال الفنية لطلاب وطالبات كلية الهندسة المستوى الأول والثاني من الرسومات والمجسمات الهندسية والتصاميم الداخلية.

واستمع أمين العاصمة والوكيل السقاف والوكيل المساعد القوسي إلى شرح مفصل من قبل أمين عام الجامعة محمد الهاشمي وعميد كلية الهندسة الدكتور اشرف الكبسي حول نوع المشاركات في اجنحة المعرض الفنية  والتي تهدف إلى صقل وإبراز مواهب الطلاب وابداعاتهم في المجالات العملية والهندسية وتعد خطوة متقدمة نحو التطبيق العملي للطلاب بعد استيعاب المضامين النظرية .

وكان أمين العاصمة تعرف خلال زيارته ووكيلا الأمانة السقاف والقوسي لجناح المجسمات الهندسية والتصميم الداخلي والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية وجناح فن الكاريكاتير وجناح الكتب والمراجع الهندسية وعدد من الأجنحة الفنية بالمعرض على مدى الإبداع والأفكار الهندسية للطلاب المشاركين في المعرض.

وأشاد أمين العاصمة عُباد بجهود الكادر الأكاديمي والإداري في إعداد وتنظيم هذا المعرض الذي يعد صورة حية للصمود والتصدي في وجه مشاريع تحالف العدوان ومرتزقتهم الرامية لإيقاف التعليم والنهوض الحضاري الذي ينشده اليمنيون اليوم.

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية الثورة محمد الدرواني ومدير عام إذاعة وطن العميد عبدالعظيم عز الدين.
سبأ
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