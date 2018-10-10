ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:45:07م
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وسائل إعلام تركية : 15 سعودياً وصلوا إسطنبول يوم إختفاء الصحفي السعودي خاشقجي
نشرت وسائل اعلام تركية اليوم الأربعاء صور وأسماء 15 سعودياً وصلوا يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى اسطنبول وغادروها في نفس اليوم على متن طائرة خاصة.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
مشايخ ووجهاء الحديدة ينددون باستهداف رموز القبيلة اليمنية من قبل تحالف العدوان
اختتام أعمال المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاء
اليرموك يفرط في الفوز ويتعادل مع الوحدة في بطولة ثلوج السقاف
مؤسسة التكافل تدشن مشروع توزيع ملابس شتوية للمرابطين في الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام أعمال المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاء
[10/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
أوصى المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي لمالك بن الأشتر، في ختام أعماله اليوم بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وتوصياته واستقبال الدراسات والبحوث للفترة القادمة.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام دائرة التعليم الجامعي بالتعاون مع عدد من الجامعات اليمنية، بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والباحثين والعلماء والقيادات الإدارية والفنية لمؤسسات الدولة، بتوجيه البحوث الدراسات في المؤسسات البحثية نحو أولويات التنمية والإصلاح المؤسسي.

وأكدت التوصيات ضرورة تركيز المؤتمر العلمي الثاني على إعداد دراسات وأبحاث علمية لتشخيص واقع المؤسسات وتقديم حلول ومعالجات في ضوء وثيقة العهد .. مشددة على أهمية تشجيع الباحثين بالمؤسسات على إجراء بحوث ودراسات حول وثيقة العهد وإظهار مجالات التميز في الوثيقة وتسليط الضوء على مبادئها وتكثيف المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات النقاش حول الأبعاد والمضامين الدلالية للوثيقة.

كما طالبت التوصيات بتصميم برامج ثقافية تستهدف البناء الروحي والإيماني لمنتسبي المؤسسات والارتقاء بالمهام الإدارية وتقييم المتقدين للعمل في المؤسسات وإمكانية تضمين مبادئ وقيم العهد في المناهج الدراسية.

ودعت التوصيات إلى ترسيخ ثقافة تطبيق النظام والقانون وقيم العدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص وتطبيق مبدأ الثواب العقاب على الجميع وتحقيق مبدأ النزاهة الشفافية إلى جانب إعداد قيادات تتوافر فيها القدرة على رسم رؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الولاء المؤسسي وتطوير المناهج التربوية التعليمية في ضوء العهد.

وشددت على تبني إستراتيجية وطنية للنهوض بالعملية الإدارية في مؤسسات الدولة تعتمد مضامين وثيقة العهد واعتبار الوثيقة من مرجعيات السلطة القضائية وتفعيل دور هيئة الإنصاف ورفع المظالم وإعادة النظر في قانون السلطة القضائية النافذ، وإدراج الوثيقة ضمن مقررات كليات الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء.

وحث البيان الختام على ضرورة الاستفادة من وثيقة عهد الإمام علي كرم الله وجهه في إصلاح وتطوير نظام المالية العامة في اليمن والجهاز المصرفي والبنكي والسياسة النقدية والتركيز على بناء الرقابة الذاتية لدى العاملين بمؤسسات الدولة لإنجاح وسائل الرقابة الأخرى.

كما حث على معالجة ثقافة المحسوبية والوساطات واعتبار كل من يضع نفسه في صف العدوان في حكم العدو وتطبيق مبادئ العلاقات الدولية التي أسسها الإمام علي وحفظ الكرامة الإنسانية ومنع تعرض الإنسان لأي انتقاص أو استهانة بكرامته.

 

وكان المؤتمر ناقش في اليوم الثالث عدد من أوراق العمل العلمية برئاسة رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب وعضوية الدكتور سامي السياغي والدكتور خالد الذماري، تمحورت حول الجانب السياسي.

حيث تناولت الورقة الأولى المقدمة من وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبد العزيز الشعيبي  المضمون السياسي للسياسات والمسؤوليات العامة لرسالة الإمام علي لمالك الأشتر" فيما استعرضت الثانية مبادئ العلاقات الدولية وأسسها في ضوء العهد مقدمة من الدكتور عبدالله دوام.

وتطرقت الورقة الثالثة إلى الوعي السياسي وإستراتيجية بناء الدولة في العهد مقدمة من الدكتور حمدي الرازحي، فيما ركزت الورقة الرابعة المقدمة من الباحثة نوال حميد، على آلية اختيار ولي الأمر لبطانته في ضوء العهد.

وناقش المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام 30 ورقة عمل ودراسة علمية شملت المحاور" الإدارية، والاقتصادية، القضائية والرقابية، والتربوية والاجتماعية والمحور السياسي بهدف المساهمة في التعريف بالتراث الإسلامي الحضاري بغية الاستفادة منه في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي والفني.

وفي حفل الاختتام تم تكريم المشاركين والجهات الداعمة والمشاركة بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مشايخ ووجهاء الحديدة ينددون باستهداف رموز القبيلة اليمنية من قبل تحالف العدوان
مؤسسة التكافل تدشن مشروع توزيع ملابس شتوية للمرابطين في الجبهات
وزير المياه والبيئة يلتقي محافظ صنعاء
محافظ حجة يطلع على سير العمل بفرع مصلحة الأحوال المدنية
جهود قبلية تنهي قضية قتل بالخطأ في شبام كوكبان بالمحويت
لقاء موسع لعلماء وخطباء ومرشدي مديريات مدينة الحديدة
تدشين مشروع سفلتة شوارع الحي السياسي بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة الحد من وباء الكوليرا
مصرع عدد من الجنود السعوديين في عملية هجومية بجيزان
تفقد سير العمل في إعادة تأهيل مبنى المقام الأثري وسور مدينة صعدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات لطيران العدوان بصعدة
[10/أكتوبر/2018]
خمسة شهداء إثر استهداف طيران العدوان سبيل ماء بالحديدة
[10/أكتوبر/2018]
من الجنوب إلى الشمال .. لا للتجويع والاحتلال
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة والحديدة وجيزان
[10/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by