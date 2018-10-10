اليرموك يفرط في الفوز ويتعادل مع الوحدة في بطولة ثلوج السقاف [10/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

فرط فريق اليرموك في فوز كان بمتناوله ليكتفي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه الوحدة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.



أنهى اليرموك الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما عادل السريحي وزميله صقر الحربي الذي اختارته اللجنة المنظمة نجما للمباراة التي جرت على ملعب الوحدة.



وفي الشوط الثاني إستعاد الوحدة أنفاسه وسجل هدفين بواسطة قائده ومهاجمه علي خليل ومدافعه نضال زهرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.



وتتواصل منافسات الجولة الرابعة غدا الخميس بلقاء مايو وشعب صنعاء وتختتم الجولة بعد غد الجمعة بلقاء يجمع الأهلي ونجوم تهامة.



ووفقا للائحة البطولة تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة، بحيث يلعب الرابع مع الثالث والفائز منهما يقابل الوصيف والمتأهل من هذه المباراة يقابل صاحب المركز الأول على نهائي البطولة.

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